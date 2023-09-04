Киев, 5 сентября, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Украина не намерена идти на уступки по возобновлению зерновой сделки, несмотря на призыв к такому шагу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, сообщает издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

Как уточнил Кулеба, он считает позицию властей Украины справедливой, и Киев, по его словам, не должен становиться заложником «российского шантажа».

«Наша позиция справедлива — мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать», — цитирует Кулебу украинское издание.

Глава МИД Украины уточнил, что перед встречей президента Турции Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной и «чётко все разъяснили». Кулеба подчеркнул, что перед принятием решения в Киеве хотят услышать турецких коллег после их возвращения из Сочи и узнать все детали встречи на высшем уровне.

Кулеба отметил, что украинская сторона намерена отстаивать свои позиции по зерновой сделке, включая санкционное давление на Россию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава МИД Украины Кулеба, киевские власти надеются на разговор президента Турции Эрдогана с украинским лидером Владимиром Зеленским после встречи с президентом России Путиным в Сочи.

По мнению Кулебы, в отношениях между турецким и украинским президентами есть «доверие».

В свою очередь, Эрдоган заявил, что альтернативные предложения не смогли обеспечить устойчивую, безопасную и долговременную модель, каковой была зерновая сделка. Он подчеркнул, что Анкара неоднократно говорила о том, что выдвигаемые Россией требования по зерновой сделке должны исполняться.