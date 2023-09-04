Москва, 4 сентября, 2023, 17:36 — ИА Регнум. В НАТО заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать обстановку в Закавказье и пошатнуть настроения в соседних с Россией странах, но пока Армения остаётся членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в Североатлантический альянс ей вступить не суждено. Такое мнение в беседе с ИА Регнум озвучил политолог Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к Армении с призывом вступить в Североатлантический альянс. Своё предложение он опубликовал в одной из соцсетей.

По мнению политолога Тарасова, такое предложение от НАТО прозвучало на фоне сделанного накануне провокационного заявления в адрес России премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он сказал, что полная зависимость в сфере безопасности от одного государства является стратегической ошибкой.

«Пашинян давно уже проводит зомбирующие переговоры с Западом и НАТО для того, чтобы продумать и выгодно обеспечить свою внешнеполитическую стратегию. Но Западу не удастся заманить Ереван в альянс, потому что Армения является членом ОДКБ. А сейчас идёт блеф. Таким образом Пашинян подыгрывает Западу, пытается якобы на них давить, чтобы сподвигнуть Москву на действия на Карабахском направлении», — пояснил Тарасов.

Политолог считает, что премьер Армении старается изменить в более выгодную для себя сторону соглашение по Нагорному Карабаху, который Ереван и Баку заключили ещё в 2020 году. Так, по мнению Тарасова, Пашинян рассчитывает своими высказываниями воздействовать на Москву, а в противном же случае он готов проявить некоторую лояльность к странам Запада.

Кроме того, Тарасов отметил, что в НАТО не заинтересованы в завершении проекта по строительству железнодорожного участка в Закавказье, который стал бы важным логистическим коридором для России и стран-соседей, позволяющим выйти к Ирану и Индийскому бассейну. По мнению политолога, это беспокоит членов альянса, а потому они пытаются нарушить взаимоотношения с государствами, которые находятся в пределах этой будущей железной дороги.

«Там действительно складываются предпосылки для напряжённой ситуации. Так сначала они пытались через Грузию воздействовать — настроить её против России. Но сам факт, что Закавказье стало вибрировать из-за проблемных армяно-азербайджанских отношений, вызывает настороженность», — отметил Тарасов.

Тем не менее, политолог выразил сомнения, что Армения и НАТО пойдут дальше простых заявлений и условных выражений друг другу признательности. Кроме того, по его мнению, так премьер республики пытается отвлечь внимание общественности от проблем внутри страны. По словам Тарасова, Пашиняну гораздо удобнее сейчас винить в нестабильности именно внешний фактор и соседей. Однако, сейчас, по мнению политолога, дальнейшие действия республики будут зависеть от того, как граждане Армении расценят такие откровенные антироссийские призывы своего руководства и прозвучавшую прозападную позицию.

3 сентября премьер-министр Армении заявил о попытках страны диверсифицировать свою политику безопасности. Пашинян назвал ошибочным мнение о том, что в сфере безопасности можно быть привязанным только к одному месту, как архитектура безопасности Армении была на 99,9% связана с Россией.

Баку и Ереван начали обсуждение мирного договора в 2022 году при посредничестве Москвы, Вашингтона и ЕС. По итогам переговоров в Москве в конце мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор необходимо составить на основе международных норм и принципов, без положений о Карабахе. По мнению Пашиняна, Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга в пределах советских границ.

Президент России Владимир Путин в июле в телефонном разговоре с Пашиняном подтвердил готовность Москвы продолжать практическое содействие в заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

В начале июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что членство страны в ОДКБ якобы создает для республики «определенные проблемы». Григорян подчеркнул, что Армения работает со своими «западными партнерами» по развитию сотрудничества в сфере безопасности.