Ереван, 3 сентября, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Полная зависимость в сфере безопасности от одного государства является стратегической ошибкой. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Primeminister.am Никол Пашинян

Он напомнил, что архитектура безопасности Армении на 99,9% была связана с Россией, в том числе и в логике приобретения боеприпасов и оружия, при этом в настоящее время Россия сама нуждается в оружии, боеприпасах и вооружении.

По его словам, в этой ситуации понятно, что даже при желании Россия не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении.

«То есть этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой», — заявил он в интервью итальянской газете La Repubblica.

Он отметил, что только после того, как Армения «вкусила горькие плоды данной ошибки», Ереван начал предпринимать попытки диверсифицировать политику безопасности.

Как передавало ИА Регнум, Пашинян 25 июля заявил, что мировой порядок, который обеспечивал стабильность на Южном Кавказе, перестал существовать. Он подчеркнул, что старый миропорядок разрушен, а нового пока нет. В процессе создания этого миропорядка влияние Армении непонятно, а угрозы от его неопределённости видимы и реальны, добавил он.

В 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать мирный договор между Баку и Ереваном. После переговоров с Пашиняном в Москве 25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Карабахе. В свою очередь Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

Однако позднее, уже после переговоров, премьер Армении заявил, что остался недоволен итогами переговоров с коллегами из России по разблокированию Лачинского коридора.