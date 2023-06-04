Ереван, 5 июня, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) якобы создает для республики «определенные проблемы», заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

При этом он отметил, что указанные сложности не ограничивают сотрудничество Еревана с другими государства. Григорян подчеркнул, что Армения работает со своими «западными партнерами» по развитию сотрудничества в сфере безопасности.

Секретаря также спросили о том, приносит ли ОДКБ пользу для республики. Он указал на то, что не может вспомнить какой-либо пример помощи со стороны организации, начиная с 2020 года.

«На Армению трижды нападали, и в итоге так называемый военный альянс предлагает миссию по установлению фактов в Армении. По крайней мере, это несерьезно», — добавил Григорян.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван беспокоится из-за того, что Организация Договора о коллективной безопасности якобы оставляет свои позиции в Армении. 18 мая генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов сообщил, что организация готова оказать помочь Армении и направить в эту страну мониторинговую миссию организации в рамках военно-технического сотрудничества.

22 мая Никол Пашинян предупредил, что Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает эту организацию «недееспособной».