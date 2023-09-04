Брюссель, 4 сентября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер 4 сентября призвал Армению вступить в альянс.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Я призываю Армению вступить в НАТО, Никол Пашинян. Защитите Армению, президент США Джо Байден», — написал он в соцсети X (ранее Twitter), обращаясь к главам двух государств.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября премьер-министр Армении заявил о попытках страны диверсифицировать свою политику безопасности. Пашинян назвал ошибочным мнение о том, что в сфере безопасности можно быть привязанным только к одному месту, как архитектура безопасности Армении была на 99,9% связана с Россией.

Помимо этого, армянский премьер 25 июля заявил, что мировой порядок, который обеспечивал стабильность на Южном Кавказе, перестал существовать. Он подчеркнул, что старый миропорядок разрушен, а нового пока нет. В процессе создания этого миропорядка влияние Армении непонятно, а угрозы от его неопределённости видимы и реальны, добавил он.

В 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждать мирный договор между Баку и Ереваном. После переговоров с Пашиняном в Москве 25 мая президент Азербайджана заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов», без положений о Карабахе. В свою очередь Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

Однако позднее, уже после встречи, премьер Армении заявил, что остался недоволен итогами переговоров с коллегами из России по разблокированию Лачинского коридора.