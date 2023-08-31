Киев, 31 августа, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Украине необходимо 160 американских истребителей F-16 для того, чтобы лишить Россию возможности доминировать в небе, заявил 31 августа украинский лидер Владимир Зеленский в интервью португальскому телеканалу RTP.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего нам нужно около 160 истребителей, чтобы иметь мощные ВВС, которые не дадут России возможности доминировать в воздушном пространстве», — сказал он, добавив, что сейчас российское доминирование в небе является «абсолютным».

Глава Украины напомнил, что на сегодняшний день у Киева есть договоренности о будущей поставке 50–60 F-16. Однако, отметил он с сожалением, эта помощь пришла позже, чем он рассчитывал.

По его словам, первые истребители должны появиться на Украине в начале 2024 года.

Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что для выполнения боевых задач украинской военной авиации нужны 60 F-16. Он уточнил, что указанных истребителей хватит в случае, если они не будут рассеяны по разным аэродромам и их разместят так, чтобы совершать вылеты оперативно.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа США разрешили третьим странам передавать Киеву американские истребители F-16. Нидерланды 20 августа пообещали поставить Вооружённым силам Украины 42 такие боевые машины, а Дания — 19 F-16, причём первые шесть машин — ближе к Новому году.

Президент России Владимир Путин в связи с этим отмечал, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины. По его словам, американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard.

Отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис придерживается такой же точки зрения. По его словам, F-16 уязвимы для российских средств противовоздушной обороны С-300 и С-400. Кроме того, устаревшие американские истребители не смогут противостоять российским истребителям Су-35, сказал эксперт.