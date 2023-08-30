Киев, 31 августа, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Шестьдесят истребителей F-16 являются достаточным количеством для выполнения боевых задач украинской военной авиации, заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью телеканалу «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Ранее он говорил о том, что войскам Украины требуется около 200 многоцелевых самолетов, которыми могут стать F-16.

Игнат отметил, что указанных 60 истребителей хватит в случае, если они не будут рассеяны по разным аэродромам, и их разместят так, чтобы совершать вылеты оперативно.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа США разрешили третьим странам передавать Киеву американские истребители F-16. 20 августа Нидерланды пообещали поставить Вооружённым силам Украины 42 таких боевых машины.

В свою очередь командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что у украинских военных есть опыт эксплуатации самолета F-16, поскольку он уже прилетал в аэропорт на Украине. 30 августа газета The New York Times написала о том, что украинский президент Владимир Зеленский пытается срочно заручиться поддержкой западных стран в вопросе о поставке самолётов F-16, так как военная помощь может прекратиться после появления в этих государствах новых руководителей.