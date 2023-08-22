Вашингтон, 22 августа, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Офицер Вооружённых сил США Дэниел Дэвис заявил, что истребители F-16, которые могут поставить Украине Нидерланды, не выдержат противостояния с российскими установками противовоздушной обороны. Его слова привёл 22 августа портал 19FortyFive.

Владимир Гердо/ТАСС Зенитная ракетная система С-400

«Возможно, наиболее важным является то, что самолёт уязвим для российских установок противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400», — сказал военный.

Дэвис добавил, что истребители окажутся в невыгодном положении не только против средств ПВО, но и в бою против российских истребителей Су-35.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Киев получит от Амстердама 42 истребителя F-16. День спустя глава министерства обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Копенгаген разрешит ВСУ использовать переданные им истребители F-16 только на территории Украины для вытеснения российской армии с территорий, которые Киев считает своими. После этого в Пентагоне назвали условия для согласия на передачу Украине F-16, среди которых обучение английскому языку и обеспечение наземной логистики.

Британский военный эксперт Шон Белл при этом указал, что в случае, если ВСУ получат истребители, это будет уже устаревшая их комплектация, уступающая новым поколениям боевых самолётов. Белл напомнил, что датчане планировали вывести эти истребители из эксплуатации в середине следующего года. Позднее в США заявили, что не рассматривают возможность отправки пилотов F-16 из западных стран для участия в боевых действиях на территории Украины.