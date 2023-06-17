Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как и горят немецкие танки Leopard, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине. Ну, о чём мы говорим? Поставки идут военной техники, тяжёлой техники. Сейчас рассматривается вариант поставки самолётов», — сказал Путин.

Он отметил, что попытки атак украинская армия предпринимает то на одном, то на другом участке — например, силами двух рот при поддержке пяти танков или силами одной роты при поддержке двух танков.

«Танки горят. Несколько танков уничтожено. И это в том числе «Леопарды». И вчера было то же самое — и вчера были «Леопарды». Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений нет», — пообещал президент.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня в Пентагоне заявили, что обещать Киеву поставку к определённой дате F-16 или каких-то других современных самолётов пока не могут.

По словам председателя американского Объединённого комитета начальников штабов Марка Милли, для поставок ВСУ истребителей нужно проделать ещё много работы.