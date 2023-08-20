Копенгаген, 20 августа, 2023, 19:33 — ИА Регнум. Дания передаст Украине 19 американских истребителей F-16, заявила 20 августа на брифинге с украинским президентом премьер-министр Дании Метте Фредериксен, слова которой приводит издание «Страна. ua».

Отмечается также, что президент Украины осмотрел один из истребителей F-16 и посидел в кресле пилота. Вместе с Фредериксен глава украинского режима посетил аэропорт Скридструп в Южной Ютландии.

Минобороны Дании тем временем подтвердило, что Копенгаген готов передать Киеву 19 истребителей F-16. «В настоящее время правительство готово вместе с Нидерландами пожертвовать датские самолеты. Вместе с Нидерландами Дания возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16», — сказано в сообщении датского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что Дания дала согласие направить Киеву истребители F-16, но назвала условия. Отмечается, что эти условия включают в себя успешный отбор, испытания и обучение украинских лётчиков, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику.

Кроме того, 20 августа президент Украины после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что стороны достигли договорённости о поставке на Украину 42 истребителей и что впоследствии это число будет увеличено.

Позднее Рютте подтвердил, что страна направит F-16 на Украину, но не уточнил, о каком количестве идёт речь. Всего у Нидерландов 42 американских истребителя, 24 из них предполагается снять с вооружения в 2024 году, а ещё 18 уже выставлено на продажу.

Накануне Зеленский побывал и в Швеции, где также обсуждал возможность получения шведских истребителей. По его словам, пилоты ВСУ уже начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen.