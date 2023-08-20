Амстердам, 20 августа, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Нидерланды поставят на Украину 42 истребителя F-16, заявил 20 августа после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте президент Украины Владимир Зеленский.

Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Истребитель F-16

«Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолёта», — цитирует заявление Зеленского украинское издание «Страна. ua».

Ранее после встречи с Рютте украинский лидер заявил о достижении «прорывной договоренности», в результате которой находящиеся в Нидерландах американские истребители «будут в украинском небе».

Рютте, в свою очередь, напомнил, что передать Киеву F-16 также обязалась Дания.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти США одобрили передачу третьими странами Киеву американских истребителей F-16. Самолёты должны передать ВСУ Дания и Нидерланды, после того как лётчики ВСУ завершат обучение.

Украина может получить первые F-16 уже в 2024 году, но из-за неопытности пилотов ВСУ на освоение истребителей может уйти не менее пяти лет, заявил 18 августа командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер.

19 августа министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что обучение пилотов, инженеров и техников ВСУ работе с истребителями F-16 уже началось. Обучение займёт не менее полугода, отметил он. Одновременно с навыками работы с истребителями пилоты и инженеры также учат английский язык, добавил министр.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что поскольку F-16 способны нести ядерные заряды, то военные ВС РФ в случае появления этих истребителей у ВСУ не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный F-16 под доставку ядерных вооружений. Сам факт появления их у украинской армии будет расцениваться Россией как угроза в ядерной сфере со стороны Запада, подчеркнул министр.