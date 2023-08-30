Воронеж, 30 августа, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник самолётного типа в 22 км от Воронежа. Об этом 30 августа сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«Сегодня днём в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолётного типа», — написал Гусев.

Он добавил, что пострадавших нет, на месте происшествия работают специальные службы.

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