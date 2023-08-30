Москва, 30 августа, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Россия будет продолжать специальную военную операцию, чтобы искоренить террористическую угрозу, исходящую от киевского режима. Об этом 30 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Он отметил, что очередная серия ударов беспилотников является продолжением террористической активности киевского режима.

«Подавляющее большинство беспилотников летят именно в гражданские объекты. Мы продолжаем и будем продолжать СВО с тем, чтобы искоренить подобную угрозу для нас», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Песков заявил, что российские военные эксперты в настоящее время выясняют, откуда именно киевский режим запустил беспилотники для атаки на российские территории. Он добавил, что будут приняты меры, чтобы не допустить в дальнейшем таких ситуаций.

Ночью 30 августа попытки атак украинских дронов зафиксированы в семи российских регионах: Псковской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Московской областях и Севастополе.

В Брянской области российские силы противовоздушной обороны сбили три дрона, в Рязанской — два, Орловской и Калужской — по одному. Еще один беспилотник уничтожили в небе над Рузским районом Московской области. Около Севастополя силы Черноморского флота отражали нападение беспилотников с моря.