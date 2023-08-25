Москва, 25 августа, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» рассмотрит возможность возобновления миссии на Южный полюс Луны в 2025–2026 годах. Об этом 25 августа на рабочем собрании с коллективом НПО имени Лавочина и учёными заявил генеральный директор корпорации Юрий Борисов.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Борисов отметил, что крушение космической станции «Луна-25» не означает прекращение миссий по освоению естественного спутника Земли. По его словам, учёные горят идеей продолжения лунного проекта» и выявляют причины аварии.

«Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», — подчеркнул глава госкорпорации.

Как сообщало ИА Регнум, первую в современной истории России автоматическую станцию «Луна-25» запустили к естественному спутнику Земли 11 августа. Через пять дней она вышла на орбиту искусственного спутника Луны.

17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. На следующий день она скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке.

Ожидалось, что «Луна-25» совершит мягкую посадку на лунную поверхность 21 августа в районе Южного полюса земного спутника. Однако 19 августа Роскосмос сообщил, что при переходе станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить манёвр с заданными параметрами. 20 августа космический аппарат прекратил своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

По данным, полученным Институтом прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН, искусственный спутник столкнулся с лунной поверхностью в 14:58 мск. Место падения — 42-километровый кратер Pontecoulant G, находящийся в южном полушарии возле кратера Понтекулан.

Выяснением причин потери станции займётся специально формируемая межведомственная комиссия.