Москва, 21 августа, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН разработал модель траектории движения автоматической станции «Луна-25» и определил время и место её падения на естественный спутник Земли. Об этом 21 августа сообщили в Telegram-канале ИПМ.

«Математическое моделирование траектории движения космического аппарата «Луна-25», проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной», — говорится в сообщении.

По данным, полученным ИПМ, искусственный спутник столкнулся с лунной поверхностью в 14:58 мск. Место падения — 42-километровый кратер Pontecoulant G, находящийся в южном полушарии возле кратера Понтекулан.