Москва, 18 августа, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Межпланетная станция «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту. Об этом 18 августа сообщили в Роскосмосе.

Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»/РИА Новости «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25»

«Сегодня в 09:20 мск двигательной установкой автоматической станции была выполнена коррекция орбиты длительностью 40 секунд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью корректировки является обеспечение наилучших условий для последующего построения предпосадочной орбиты.

В ведомстве добавили, что коррекция прошла штатно, все бортовые системы станции работают нормально, связь устойчивая.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа к естественному спутнику Земли была запущена первая в современной истории России автоматическая станция «Луна-25». 16 августа она вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Отмечается, что это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции.

17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. На изображении запечатлён южный полярный кратер Зееман, находящийся на обратной стороне Луны и невидимый с Земли.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что «Луна-25», как ожидается, совершит мягкую посадку на лунную поверхность 21 августа в районе Южного полюса земного спутника.