Москва, 19 августа, 2023, 18:35 — ИА Регнум. При переходе российской космической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация. Об этом 19 августа сообщили в Роскосмосе.

Роскосмос Макет космической станции «Луна-25»

«Сегодня в соответствии с программой полёта «Луны-25» в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту станции в ходе выполнения операции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить манёвр с заданными параметрами.

В ведомстве добавили, что сейчас специалисты группы управления анализируют ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа к естественному спутнику Земли была запущена первая в современной истории России автоматическая станция «Луна-25». 16 августа она вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Отмечается, что это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции.

17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. На изображении запечатлён южный полярный кратер Зееман, находящийся на обратной стороне Луны и невидимый с Земли. 18 августа «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке.

19 августа Роскосмос сообщил, что «Луна-25» зарегистрировала событие удара микрометеорита, который, скорее всего, принадлежит метеорному потоку Персеиды. Кроме того, станция провела несколько включений приборов во время полёта по орбите Луны, получены первые научные результаты.