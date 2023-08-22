Москва, 22 августа, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая 22 августа на деловом форуме БРИКС, заявил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед Москвой.

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«Ни одно из условий зерновой сделки выполнено не было, обязательства перед Россией игнорировались», — сказал президент.

Российский лидер добавил, что стране намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, лицемерно обвиняя в сложностях на мировых рынках.

Как отметил президент, Россия может заместить поставки украинского зерна и на коммерческой, и на безвозмездной основе, тем более что в этом году она ждёт отличный урожай.

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15-й саммит БРИКС стартовал 22 августа в Йоханнесбурге. В ЮАР приземлился самолёт с российской делегацией во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Путин примет участие в мероприятиях саммита в формате видеоконференции. Завершится саммит 24 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о приостановке действия зерновой сделки. Он отметил, что ни одно из обещаний, данных Москве при заключении этой договорённости, так и не выполнили.

В МИД России 17 июля подчеркнули, что сохранение зерновой сделки в условиях откровенного саботажа теряет смысл и заявили, что Киев использовал подконтрольные ему порты и открытый Россией коридор не только для вывоза украинского зерна, но и для проведения террористических атак.

Черноморская сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Вторая часть сделки касалась российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Координационный центр ООН 15 июля заявил, что в рамках договорённости ни одно судно с российскими удобрениями так и не было отправлено.