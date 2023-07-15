Вашингтон, 15 июля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Координационный центр ООН заявил, что в рамках черноморской продовольственной инициативы ни одно судно с российскими удобрениями так и не отправили. Об этом говорится в опубликованном 15 июля заявлении органа.

Владимир Горовых/ТАСС

«Соглашение от 22 июля 2022 года (зерновая сделка. — Прим. ред.) разрешает также экспорт [российских] удобрений, в том числе аммиака, однако в рамках инициативы ни одного судна с удобрениями отправлено не было», — процитировало сообщение центра РИА Новости.

В ООН отметили, что до сих пор неясна ситуация со статусом взорванного 5 июня аммиакопровода Тольятти — Одесса, от которого зависит трафик удобрений.

Также в Координационном центре отметили, что беднейшие страны получили в рамках зерновой сделки только 10% кукурузы и 40% пшеницы, вывезенных с территории Украины. 90% кукурузы и 60% пшеницы отправились в страны с доходами высокими и выше среднего.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня Минобороны РФ распространило информацию о подрыве в Харьковской области аммиакопровода Тольятти — Одесса вечером 5 июня. Ранее о разгерметизации аммиакопровода заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Срок действия черноморской инициативы, которую в Стамбуле 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, истекает 17 июля. В российском МИД заявили об отсутствии оснований для её продления.

13 июля президент России Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день ни одного пункта в рамках зерновой сделки, связанного с российскими интересами, не выполнено. Он отметил, что это игра в одни ворота. Глава государства добавил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке и вернуться к ней, когда её условия выполнят.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту России письмо с предложениями по продлению зерновой сделки. Дипломатический источник в Турции считает, что черноморскую зерновую инициативу могут продлить на новый срок, но, учитывая заявления российских властей о невыполнении в течение года касающихся её части стамбульских договорённостей, произойти это может в случае, если Россия признает приемлемыми предложения генсека ООН.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки хотя бы на три месяца. Но подчеркнул, что будет стремиться к продлению зернового коридора на два года. Политик намерен провести переговоры с Путиным до 17 июля, так как до этого дня рассчитана черноморская зерновая инициатива.