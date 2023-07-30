Санкт-Петербург, 30 июля, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уточнил, что примет участие в саммите БРИКС в режиме видеоконференции. Такое заявление российский лидер сделал 29 июля на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В ЮАР поедет министр иностранных дел Лавров Сергей Викторович. Ну я, наверное, ну, не наверное, а точно буду участвовать там в режиме видеоконференции», — уточнил президент России.

Саммит Россия — Африка состоялся в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. По итогам саммита участники приняли совместную декларацию, а также план действий для расширения сотрудничества Москвы со странами континента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Путин высоко оценил итоги саммита Россия — Африка. По словам главы России, мероприятие прошло на хорошем уровне с хорошими результатами.

Путин заявил, что Россия и африканские страны во время саммита подтвердили свою позицию о формировании справедливого и многополярного мироустройства. Президент уточнил, что российская сторона высоко оценивает итоги совместной работы на саммите.