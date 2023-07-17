Москва, 17 июля, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор для вывоза украинского зерна использовались киевским режимом для проведения террористических атак. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 17 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что киевский режим в течение года реализации «черноморской инициативы» не брезговал совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов.

«По существу, подконтрольные Киеву порты и открытый Россией безопасный коридор для вывоза украинского зерна использовались для проведения террористических нападений», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о приостановке действия зерновой сделки. Он отметил, что ни одно из обещаний, данных России при заключении этой договорённости, так и не было выполнено.

Черноморская сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. МИД РФ 4 июля 2023 года заявил, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Вторая часть сделки касалась российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Координационный центр ООН 15 июля заявил, что в рамках договорённости ни одно судно с российскими удобрениями так и не было отправлено.