Йоханнесбург, ЮАР, 22 августа, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Самолёт, на котором прилетел в ЮАР для участия в 15-м саммите БРИКС российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сел на базе южноафриканских ВВС Ватерклоф, сообщила 22 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

MFA Russia/Global Look Press Глава МИД России Сергей Лавров

«Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС», — сообщила Захарова.

Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите в очном формате. Мероприятие, которое будет проходить 22–24 августа, открывается сегодня в городе Йоханнесбурге.

Участники саммита БРИКС (Россия, ЮАР, Бразилия, Индия и Китай) обсудят тему расширения организации, а также вопросы перехода в расчётах на нацвалюты.

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Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в саммите БРИКС примет участие в формате видеоконференции.

Накануне, 21 августа, в МИД ЮАР сообщили, что в мероприятиях саммита примут участие лидеры более чем 40 государств. Тема нынешнего саммита — «БРИКС и Африка: партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».