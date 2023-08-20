Киев, 20 августа, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Американский истребитель F-16 ранее уже прилетал в украинский аэропорт, заявил 20 августа командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, слова которого приводит агентство УНИАН.

Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Истребитель F-16

«Самолет F-16 был на Украине. Он садился на наших аэродромах. Мы проводили совместные учения с пилотами F-16. Соответственно, у нас есть опыт эксплуатации самолета F-16», — сказал он.

По его словам, работы по подготовке украинских взлётно-посадочных полос уже ведутся, в частности, проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия полос, строятся защитные сооружения.

В то же время он сообщил, что украинские самолёты сразу же при старте с аэродрома попадают в зону поражения. По его словам, обстрелы по ним ведутся как с земли, так и с воздуха.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Нидерланды на переговоры с премьер-министром страны Марком Рютте. Как ожидается, главной темой переговоров станет поставка Украине американских истребителей F-16.

Накануне Зеленский побывал в Швеции, где также обсуждал возможность получения шведских истребителей.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа Вашингтон одобрил передачу Киеву американских истребителей четвёртого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители от третьих стран только после того, как завершится подготовка лётчиков.

Министр обороны Украины Алексей Резников 19 августа подтвердил начало обучения пилотов, инженеров и техников ВСУ работе с истребителями F-16. При этом, в какой стране проходит обучение и когда именно оно началось, глава ведомства не уточнил. Резников отметил, что на подготовку уйдёт минимум полгода, но, возможно, больше. В это же время пилоты ВСУ будут учить английский язык, сказал министр. В ВВС США считают, что Украина получит первые американские истребители в 2024 году, но их освоение на достаточно высоком уровне займёт не менее пяти лет из-за неопытности пилотов ВСУ.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в беседе с ИА Регнум высказал мнение о том, что решение США поставить Украине через Данию и Нидерланды истребители F-16 говорит о реализации последовательной американской политики использования ВСУ в качестве торпеды против России. Однако поставки боевых самолётов радикально не повлияют на ход СВО, добавил эксперт.

По словам кандидата в президенты США Роберта Кеннеди — младшего, передача Киеву F-16 несёт угрозу для всего человечества, а их поставки не предотвратят крушения Украины.