Киев, 19 августа, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Украинские самолёты сразу же при старте с аэродрома попадают в зону поражения. Обстрелы по ним ведутся как с земли, так и с воздуха, заявил в эфире телеканала «Рада» командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Наши самолёты, когда идут на удар, они ежеминутно обстреливаются», — сказал он.

По его словам, каждый раз по выполняющим задания украинским пилотам работают от пяти до девяти самолётов разных типов.

Как сообщало ИА Регнум, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин высказал мнение о том, что решение США поставить Украине через Данию и Нидерланды истребители F-16 говорит о реализации последовательной американской политики использования ВСУ в качестве торпеды против России. Однако поставки боевых самолётов радикально не повлияют на ход СВО, добавил эксперт.

В 2023 году за каждый из уничтоженных 45 вертолётов и 71 самолёта ВВС Украины российские военные лётчики и операторы средств ПВО получили по 300 тысяч рублей, сообщили в Минобороны РФ.