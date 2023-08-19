Стокгольм, 19 августа, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Пилоты ВСУ уже начали тренироваться на шведских истребителях JAS Gripen, заявил 19 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции в Стокгольме.

Global Look Press/Matti Matikainen/Newspix24 Истребитель JAS Gripen

Также он отметил, что обсуждается вопрос о передаче этих истребителей Украине.

«Тестовые испытания Gripen при участии наших пилотов уже начались, сегодня мы детально обговорили будущие шаги для получения шведских Gripen», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что намерен обсудить вопрос о передаче Украине шведских истребителей со спикером парламента страны Андреасом Норленом и с лидерами политических партий Швеции, чтобы заручиться их поддержкой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти США одобрили передачу третьими странами Киеву американских истребителей F-16. Самолёты Украине должны передать Дания и Нидерланды, после того как лётчики ВСУ завершат обучение.

Украина может получить первые американские истребители F-16 уже в 2024 году, но из-за неопытности пилотов ВСУ на освоение истребителей на достаточно высоком уровне может уйти не менее пяти лет, заявил 18 августа командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер.

Решение США поставить Украине истребители F-16 через третьи страны — подтверждение последовательности американской политики использовать ВСУ в качестве торпеды против России, но поставки боевых самолётов радикально не повлияют на ход СВО, отметил ранее в разговоре с ИА Регнум директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.