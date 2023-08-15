Москва, 15 августа, 2023, 15:00 — ИА Регнум. В условиях роста курса доллара и евро у Банка России не осталось другого варианта, кроме как в очередной раз повысить ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА Регнум 15 августа заявила Юлия Коваленко, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее ЦБ РФ на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 12% с 8,5%.

Как пояснила Коваленко, если бы ставку срочно не повысили, то курс российской валюты продолжил бы снижаться.

«Что же теперь ждёт граждан в связи с изменением ключевой ставки? Первое — это, конечно же, рост ставок по всем видам кредитных продуктов, — объяснила Коваленко. — Незначительно могут вырасти только ипотечные кредиты по государственным программам, в остальных же случаях произойдёт резкий рост, так как ставка изменилась на 3,5%».

При этом она полагает, что сильного спада в потребительских кредитах ждать не стоит, так как произошёл резкий скачок цен, а покупательная способность снизилась, поэтому граждане вынуждены брать различные кредитные продукты на разные цели.

«Если говорить про депозиты, то резкого роста процентных ставок ждать не следует, — предположила Коваленко. — Не думаю, что их повысят больше чем на 1–2%, но всё сильно зависит от конкретного банка и его политики».

Также экономист прогнозирует, что теперь инфляция затормозится, но немного, так как ретейлеры вряд ли будут сильно снижать цены.

Вадим Ковригин, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, полагает, что повышение ставки до 12% говорит о попытках Банка России ударить по серьёзной девальвации и угрозе инфляции.

«Будет ли это повышение кратковременной мерой или нет — сейчас сказать трудно. Август считается самым плохим месяцем для российской валюты. В сентябре же ожидается ряд факторов, способных поддержать рубль: большие налоговые выплаты экспортёров, смягчение торгового дисбаланса из-за длительного падения рубля», — сказал Ковригин.

Он согласился с тем, что кратковременно ставку повышать надо — рубль упал слишком сильно. Но, по его словам, нельзя забывать, что в России сейчас больше инфляция предложения, нежели спроса. Повышение же ключевой ставки влечёт охлаждение деловой активности и снижает спрос, но не повышает предложение. Кроме того, девальвация рубля вызвана фундаментальными причинами (геополитические риски, нарушение внешнеторгового баланса и т.п.), на которые сильно ключевая ставка повлиять не может.

Ковригин считает, что кредиты в РФ подорожают как минимум на 3%.

«Это повлечёт за собой усиление сберегательной модели поведения россиян, падение спроса, но и заметное ухудшение положения российских производителей. Повышение ключевой ставки на 1 процент убивает экономический рост минимум на полпроцента — процент в долгосрочной перспективе», — подытожил экономист.

Еще критичнее к действиям ЦБ РФ отнесся уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он сказал, что ЦБ повысил ключевую ставку сильнее, чем ожидалось.

«Пытаясь задавить болезнь, доктор спешно вколол двойную дозу антибиотика, но у любого антибиотика есть побочные эффекты», — констатировал Титов в беседе с корреспондентом ИА Регнум.

По его словам новая ставка ставит крест на развитии долгового рынка, на создании новых источников финансирования инвестиционных проектов. По крайней мере, на время.

«Курс доллара и евро будет чуть придавлен, но инфляция получит подпитку с другой стороны. Уже произошедшее (и, видимо, еще предстоящее) удорожание ипотеки — один из наиболее очевидных примеров. Между тем непроданных остатков жилья у застройщиков очень много, не исключено назревание кризиса в отрасли», — убежден бизнес-омбудсмен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению экспертов, высокая ставка стабилизирует дефицит бюджета и деградацию экономики, а политика ЦБ РФ не оставляет шансов на появление развитого и разнообразного внутреннего производства.

Экономист Александр Ильинский считает, что рост ключевой ставки может создать проблемы для российской экономики.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что инфляционные процессы в РФ идут ускоренными темпами, а значит, Банк России вынужден увеличить ключевую ставку.

Игорь Сафронов, эксперт Института «Центр развития» ВШЭ, рассказал, что растущая ключевая ставка повышает доходность сбережений в национальной валюте, а значит, и привлекательность рубля. Как следствие, меньше желающих переводить средства из рублей в иностранные сбережения.