Белгород, 12 августа, 2023, 18:50 — ИА Регнум. В субботу, 12 августа, около 17:30 российские средства ПВО пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку одним беспилотником по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет», — указали в ведомстве.

Ранее 12 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе. Он уточнил, что беспилотник сбили на подлёте к городу.

Кроме того, 12 августа, пресекли три попытки атак на Крымский мост. В ночь на 12 августа российский силы ПВО засекли 20 украинских дронов и уничтожили 14 из них. Ещё шесть беспилотников нейтрализовали средства РЭБ.

Днём глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о предпринятой Киевом попытке ракетной атаки на переправу. Тогда ПВО сбили две ракеты ВСУ у Керченского пролива. Для обеспечения безопасности переправы спецслужбы выставили дымовую завесу.

Чуть позже Аксёнов сообщил о предпринятой ВСУ второй за день попытке ракетной атаки на Крымский мост. В Министерстве обороны уточнили, что украинская армия при этом, как и ранее в этот день, использовала переделанную в ударный вариант ракету комплекса С-200.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такие попытки атак украинских военных варварской акцией, на которую нельзя не ответить. Дипломат подчеркнула, что Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, который ни при каких условиях нельзя атаковать.