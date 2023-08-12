Симферополь, 12 августа, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили ещё одну ракету Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Керченским проливом, сообщил 12 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ещё одна ракета противника сбита над Керченским проливом», — написал Аксёнов в Telegram-канале.

Глава Крыма также поблагодарил российские войска противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность.

Как сообщало ИА Регнум, силы ПВО России 12 августа сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива. Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что Крымский мост повреждений не получил. Он также призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков также сообщил о выставлении дымовой завесы над Крымским мостом после попытки атаки ВСУ.