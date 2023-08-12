В районе Керченского пролива сбили ещё одну ракету ВСУ
Силы ПВО сбили ещё одну ракету ВСУ в районе Керченского пролива
Симферополь, 12 августа, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили ещё одну ракету Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Керченским проливом, сообщил 12 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Ещё одна ракета противника сбита над Керченским проливом», — написал Аксёнов в Telegram-канале.
Глава Крыма также поблагодарил российские войска противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность.
Как сообщало ИА Регнум, силы ПВО России 12 августа сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива. Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что Крымский мост повреждений не получил. Он также призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков также сообщил о выставлении дымовой завесы над Крымским мостом после попытки атаки ВСУ.