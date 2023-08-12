Москва, 12 августа, 2023, 15:37 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России пообещали, что попытка удара Киева по Крымскому мосту не останется без ответа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала инцидент 12 августа варварской акцией, на которую нельзя не ответить.

Баранов Владимир/Global Look Press

«Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они в том числе приводили к гибели мирных граждан», — говорится в её комментарии на сайте МИД.

Захарова указала, что подобные теракты говорят о неспособности ВСУ, несмотря на помощь Запада, изменить ситуацию на фронте. Представитель МИД отметила, что такие диверсии дают международной общественности возможность вновь убедиться в истинной сущности киевского режима.

«Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», — резюмировала дипломат.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что ВСУ трижды пытались атаковать Крымский мост, начиная с ночи 12 августа. Российские военные пресекли первую попытку, когда Киев направил в сторону объектов Крыма 20 беспилотников, 14 из которых уничтожила ПВО, ещё шесть подавили средства радиоэлектронной борьбы. Никто в результате пресечённого теракта не пострадал.

Затем глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ПВО сбила две украинские ракеты в районе Керченского пролива. По словам его советника по информационной политике Олега Крючкова, власти выставили дымовую завесу над мостом после этого.

Но вскоре стало известно о ещё одной сбитой ракете. Аксёнов поблагодарил российские войска противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность.