Симферополь, 12 августа, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Силы ПВО России сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива, заявил 12 августа глава Крыма Сергей Аксёнов. Он подчеркнул, что Крымский мост повреждений не получил.

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«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал Аксёнов в Telegram-канале.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о выставлении дымовой завесы над Крымским мостом после попытки ракетной атаки ВСУ.

Аксёнов 6 августа сообщил о повреждениях Чонгарского моста из-за обстрела ВСУ. Он заявил об одном попадании и уничтожении части ракет силами ПВО, жертв среди мирного населения избежали. Позднее ВСУ признали причастность к этим ударам, а также к ударам по мосту через пролив Тонкий в Херсонской области. Тогда выпустили 12 ракет, девять из которых сбили российские средства ПВО. Один мирный житель получил ранения, 20 тыс. жителей Геническа остались без газоснабжения.

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Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками 17 июля 2023 года. Движение временно приостановили, позднее ограничили. В результате теракта погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила тяжёлые травмы.