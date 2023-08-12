Симферополь, 12 августа, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Российские военные отразили террористическую атаку 20 украинских беспилотников в Крыму, сообщили 12 августа в пресс-службе Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Ведомство уточнило, что ВСУ предприняли попытку террористической атаки в ночь на 12 августа, направив в сторону объектов Крыма 20 беспилотников.

«14 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Ещё шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны.

Никто в результате пресечённой российскими военными террористической атаки ВСУ не пострадал, разрушений нет, резюмировало ведомство.

11 августа Минобороны сообщило о попытке террористической атаки украинской стороны с помощью беспилотников на территории Москвы. Дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

10 августа попытку террористической атаки ВСУ российские средства ПВО пресекли над территорией Калужской и Московской областей и в Севастополе. ВСУ запустили два дрона в сторону Москвы и 11 — в сторону Севастополя. Российские военные эту атаку предотвратили, уничтожив и подавив беспилотники.

Минобороны сообщило о сорванной попытке ВСУ атаковать Московскую область дронами в ночь на 9 августа. 6 августа Минобороны сообщила об аналогичной попытке ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Подмосковье. Украинский дрон уничтожили в Подольском районе.