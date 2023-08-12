У Крымского моста выставили дымовую завесу после уничтожения ракет ВСУ
Симферополь, 12 августа, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Спецслужбы установили дымовую завесу у Крымского моста из-за попытки ракетного обстрела со стороны украинских войск. Об этом 12 августа сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.
Сергей Мальгавко/ТАСС
«Специальными службами была поставлена дымовая завеса», — написал он.
Он уточнил, что движение по мосту будет возобновлено в ближайшее время.
Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о двух сбитых силами российской ПВО в районе Крымского моста ракетах, запущенных со стороны ВСУ. Он уточнил, что мост при попытке атаки повреждений не получил.