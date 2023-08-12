Шебекино, Белгородская область, 12 августа, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области, сообщил 12 августа губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлёте к городу», — написал он в Telegram-канале.

Информация о последствиях на земле не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа беспилотник сбили средства противовоздушной обороны в Калужской области. Глава региона Владислав Шапша уточнил, что в Дзержинском районе сработали средства ПВО. Он добавил, что в регионе не зафиксировали последствий для людей и инфраструктуры.