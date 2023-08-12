Симферополь, 12 августа, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Киев попытался ударить по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант ракетой С-200, сообщили 12 августа в Министерстве обороны России. Уточняется, что разрушений и пострадавших нет.

Кадр из видео

«Киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе», — заявили в Минобороны.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что силы ПВО России сбили две ракеты ВСУ в районе Керченского пролива, не допустив попадания и повреждения Крымского моста. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о выставлении дымовой завесы над Крымским мостом после попытки ракетной атаки ВСУ. Он уточнил, что движение по мосту будет возобновлено в ближайшее время.

Также российские системы ПВО пресекли попытки теракта ВСУ в Крыму в ночь на 12 августа. Киев направил в сторону объектов Крыма 20 беспилотников, 14 из которых уничтожила ПВО, ещё шесть подавили средства радиоэлектронной борьбы. Никто в результате пресечённого теракта ВСУ не пострадал, разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, переоборудованным вариантом ракеты С-200 ВСУ ударили по Таганрогу 28 июля. В Минобороны отметили, что российская система ПВО обнаружила её и перехватила в воздухе, после чего на территории города упали обломки сбитой ракеты. В результате атаки ВСУ пострадали 16 человек, из них 10 оказались в больнице.