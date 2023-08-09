Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 12:36 — ИА Регнум. При взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде Московской области пострадали 35 человек, сообщил 9 августа глава города Дмитрий Акулов в своём Telegram-канале.

ТАСС

«Информацию о пострадавших уточняем, точно известно о 35, четверо из них в тяжелом состоянии», — сообщил Акулов.

Он уточнил, что взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода на предприятии «Пироросс». Причины взрыва выясняются.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьёв в Telegram-канале сообщил о 31 пострадавшем, среди которых трое, получив тяжёлые травмы, попали в реанимацию, ещё 12 человек отвезли в травмпункты. Всего госпитализировали 19 человек. На месте взрыва идёт разбор завалов.

Telegram-канал «112» сообщил, что количество пострадавших достигло 42 человек.

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