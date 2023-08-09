Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Ударная волна от взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде задела часть помещений Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). Об этом 9 августа сообщили на предприятии.

Евгения Гура/ТАСС Здание Загорского оптико-механического завода, пострадавшее от взрыва

«Инцидент произошёл на складе, принадлежащем частной компании. Помещение находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. Взрывной волной задета часть помещений предприятия», ― заявили в беседе с ТАСС на заводе.

Также уточняется, что данных о погибших среди сотрудников ЗОМЗ нет, есть пострадавшие.

«Работники завода эвакуированы с места ЧП», ― подчеркнули на предприятии.

Сейчас на месте работают представители силовых ведомств, ФСБ, МЧС и скорая помощь.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом посаде прогремел 9 августа. Инцидент произошёл на территории оптико-механического завода. На месте взрыва образовалось облако в виде огромного гриба. Его наблюдают жители Сергиева Посада и населённых пунктов в нескольких километрах от места ЧП. Взрыв был такой силы, что во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла.

По данным администрации Сергиево-Посадского городского округа, от взрыва повреждения получили четыре социальных учреждения: спорткомплекс «Луч», две школы ― №19 и 21, здание Сергиево-Посадского колледжа, а также почти 20 многоквартирных домов.

На заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса.

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль разбирательство по инциденту со взрывом на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ.

На месте взрыва работает оперативный штаб, на территорию завода продолжают прибывать пожарные расчёты, включая дополнительные силы из соседних городов. Под завалами, образовавшимися на месте взрыва в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде, могут находиться люди.

По последним данным, количество пострадавших в результате взрыва на складе пиротехники на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде достигло 45 человек.