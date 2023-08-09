Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Под завалами, образовавшимися на месте взрыва в ангаре с пиротехникой в Сергиевом Посаде, могут находиться люди. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Отмечается, что на месте взрыва работает оперативный штаб и сейчас на территорию завода продолжают прибывать пожарные расчёты, включая дополнительные силы из соседних городов.

«Открытого горения не наблюдается. Пожарные и спасатели ведут разбор завалов. Предварительно, по предположениям, под завалами могут находиться люди. Вся информация стекается в штаб», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате взрыва разрушен один цех и частично повреждён второй, также во многих цехах получили повреждения остекление и фасады.

Повреждение остекления также наблюдается в городе. На месте происшествия находятся глава округа и все представители оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. На этом месте образовалось облако в виде огромного гриба, которое могли наблюдать жители Сергиева Посада и населённых пунктов в нескольких километрах от места ЧП.

Позднее в экстренных службах рассказали, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за нарушения технологического процесса. Он прогремел на складе с пиротехникой.

После этого глава городского округа Дмитрий Акулов сообщил, что в результате взрыва пострадали 35 человек. Причины происшествия выясняются.