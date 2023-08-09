Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 13:12 — ИА Регнум. В Московской области возросло количество пострадавших в результате взрыва, который произошёл на складе пиротехники в Сергиевом Посаде Московской области. Как сообщили 9 августа в администрации округа, пострадали 37 человек, пятеро из них находятся в реанимации.

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«Пятеро в реанимации с ожогами, 15 человек получили осколочные ранения и находятся в травмпункте, 17 человек с лёгкими травмами в приёмном покое», ― говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

По данным властей, от взрыва повреждения получили четыре социальных учреждения: спорткомплекс луч, две школы ― № 19 и № 21, здание Сергиево-Посадского колледжа, а также почти 20 многоквартирных домов.

Ранее сообщалось о 35 пострадавших. Telegram-канал «112» сообщил, что количество пострадавших достигло 42 человек.

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Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. Предварительно, по зданию ударил беспилотник. Инцидент произошёл на территории оптико-механического завода.

На месте взрыва образовалось облако в виде огромного гриба. Его наблюдают жители Сергиева Посада и населённых пунктов в нескольких километрах от места ЧП. На заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Взрыв был такой силы, что во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла.

В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса.

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль разбирательство по инциденту со взрывом на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.