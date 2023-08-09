Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Момент взрыва на складе в Сергиевом Посаде попал на видео. Кадры оказались в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

На кадрах, записанных видеорегистратором, видно, что взрыв прогремел примерно в 10:41. На ролике запечатлён столб густого дыма и искры.

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Как сообщало ИА Регнум, взрыв в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. Инцидент произошёл на территории оптико-механического завода. На месте взрыва образовалось облако в виде огромного гриба. Его наблюдают жители Сергиева Посада и населённых пунктов в нескольких километрах от места ЧП. На заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные. Уточняется, что взрыв произошёл непосредственно на складе пиротехники, арендованном не имеющей отношения к заводу компанией.

В Сети появились кадры с места взрыва в Сергиевом Посаде. Во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла.

В результате взрыва пострадал 31 человек. В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса.

Прокуратура Подмосковья взяла на контроль разбирательство по инциденту со взрывом на Загорском оптико-механическом заводе.