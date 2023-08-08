Москва, 8 августа, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Продолжающееся снижение курса рубля объясняется тремя главными факторами: ограничениями ЦБ на валютном рынке, отсутствием обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и отказом Банка России повлиять на динамику курса российской валюты. Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 августа заявил Константин Ордов, заведующий кафедрой финансов устойчивого развития, и. о. директора Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Дарья Антонова ИА Регнум

Ранее стало известно, что курс доллара на Московской бирже преодолел отметку в 97 рублей, а евро подорожал до 106,25 рубля.

Как пояснил Ордов, сегодня на российском валютном рынке действует три фундаментальных фактора, которые обеспечивают снижение курса рубля.

«Первый связан с ограничениями на валютном рынке, которые касаются физических и юридических лиц, включая кредитные организации. ЦБ РФ ввёл эти ограничения и не торопится их отменять. Также сказываются санкции, которые ограничивают финансовые транзакции в долларах и евро. Всё это приводит к тому, что у нас искажаются рыночные механизмы, которые должны определять справедливый курс. И тем самым классические концепции рыночной экономики в принципе перестают работать», — сказал Ордов.

Второй момент, на который обратил внимание экономист, — это отсутствие обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, что приводит к существенной волатильности курса рубля и его непредсказуемости. Третий момент — это заявления ЦБ РФ, который говорит, что не хочет влиять на курс и брать на себя ответственность за его динамику.

При этом, как полагает Ордов, доллар не подорожает до 200 рублей ни при каких условиях. Нет у него предпосылок и к тому, чтобы выйти за пределы 97–100 рублей. Более того, если Банк России захочет вмешаться в ситуацию, то рубль очень быстро может вернуться в диапазон 85–90 рублей за доллар.

«Сейчас созрели все макроэкономические предпосылки для укрепления рубля. Тем более что в ближайшее время должны поступить хорошие новости о росте ВВП и о снижении дефицита бюджета», — объяснил Ордов.

В свою очередь, Игорь Сафронов, эксперт Института «Центр развития» ВШЭ, напомнил, что ЦБ объяснял ситуацию с курсом рубля ростом потребительского спроса.

«На фоне роста потребительской уверенности, повышения заработных плат в этом году, активного роста кредитования растёт спрос на импорт. Соответственно, до определённого момента это не проявлялось в динамике потребительских цен, в динамике курса, потому что есть лаги по контрактам — когда импортёры подписывают контракты, то у них курс зафиксирован на определённое время», — пояснил Сафонов.

Но когда наступило время пересмотра контрактов, в них уже был заложен другой курс, исходя из фактической динамики. Это привело к тому, что спрос на валюту изменился скачкообразно.

«В определённый момент это всё остановится и стабилизируется, просто потому что валютные издержки неизбежно будут перенесены в розничные цены», — сказал Сафонов.

В такой ситуации потребительский спрос на импорт снизится, что скажется на балансировке экспорта-импорта, а через это и на валютном курсе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Мосбиржи утром 7 августа, курс доллара находился на уровне 97,01 рубля, но потом откатился до 96,7 рубля. Евро вырос до 106,25 рубля, а юань поднялся до 13,4 рубля.

До этого, 4 августа, курс доллара поднимался до 95 рублей впервые с марта 2022 года.

По мнению министра финансов России Антона Силуанова, курс рубля ослабел на фоне притоков и оттоков валюты в Россию и из неё. Кроме того, он заметил, что иностранцы после продажи бизнеса в России покупают валюту и выводят её за рубеж.

Экономист Татьяна Белянчикова допустила, что к осени 2023 года курс рубля может немного ослабеть, но резкого падения, скорее всего, не произойдёт.