Москва, 7 августа, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Курс доллара на Московской бирже 7 августа превысил отметку в 97 рублей. Это следует из данных торгов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Такого показателя иностранная валюта достигла впервые с 25 марта 2022 года.

По данным на 10:46 мск, курс доллара находился на уровне 97,01 рубля (+1,38%). Однако потом откатился до 96,7 рубля.

Евро вырос до 106,25 рубля. Юань поднялся до 13,4 рубля (рост 9 копеек).

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа курс доллара на Московской бирже поднимался до 95 рублей впервые с марта 2022 года. Так, по данным на 11:53 мск, доллар находился на уровне 95 рублей (+0,01%).

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал основным фактором ослабления рубля изменение торгового баланса. Курс снижается на фоне притоков и оттоков валюты в Россию и из неё. При этом он усомнился, что ключевую роль здесь сыграла продажа иностранцами их бизнесов.

Как отметила в беседе с корреспондентом ИА Регнум Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, к осени 2023 года курс рубля может немного ослабеть, но резкого падения, скорее всего, не случится.

Финансовый аналитик Сергей Дроздов считает, что без вмешательства Банка России в поддержку рубля доллар может дорасти до 120 рублей. При этом сроки роста прогнозировать сложно. По его словам, доллар уже «выше крыши» и рост идёт без откатов.