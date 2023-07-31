Экономисты назвали причины ослабления рубля
Экономист спрогнозировали стабилизацию курса рубля
Москва, 31 июля, 2023, 19:21 — ИА Регнум. К осени 2023 года курс рубля может немного ослабеть, но резкого падения, скорее всего, не случится, считает Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявил 31 июля корреспонденту ИА Регнум.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал главной причиной ослабления курса рубля изменение торгового баланса — приток и отток валюты, а не продажу бизнесов иностранцами.
Белянчикова считает, что с Силуановым можно согласиться. Импорт восстанавливается, экспорт за счёт снижения цен на нефть и газ падает, сезонный отток средств за счёт поездок за рубеж растёт.
«Вместе с тем 1 млрд долларов как сумма вывода по счёту капитальных операций также оказывает пусть небольшое, но отрицательное влияние на курс рубля», — подчеркнула она.
По её словам, из того, что может поддержать курс рубля, — взятый Банком России тренд на повышение ключевой ставки. Это призвано сдержать инфляцию и сделать рубль более привлекательным для иностранных инвесторов. Плюсом может быть также рост цен на экспортируемые товары, прежде всего углеводороды, а также заключение экспортных соглашений в рублях, например на сельхозпродукцию и удобрения.
«Курс рубля к осени всё-таки несколько снизится. Но не следует ожидать его существенного падения, особенно при отсутствии внешних шоков неэкономического характера», — подчеркнула она.
В свою очередь Вадим Ковригин, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, также констатировал, что основной причиной ослабления рубля действительно стал торговый баланс. По его словам, российский рынок в последний год стал слишком «тонким» — то есть объёмы торгов стали меньше, и любой, даже небольшой дисбаланс спроса и предложения придаёт рынку волатильности.
«Стали даже говорить о том, что на курсы валют влияют налоговые периоды, о чём раньше никто не думал. Продажа части валютной выручки налогоплательщиками стала двигать рынок из-за уменьшения объёма торгов, — сказал он. — На долгом сроке на курс валюты влияют и продажи бизнеса в России».
По его словам, сейчас нет причин для дальнейшей резкой девальвации рубля. Нефть сильно растёт в цене, и в последующие недели рубль должен стабилизироваться.
«Уверен, что до конца года курс будет в пределах 88-92 рублей за доллар США», — подытожил он.
Ранее Силуанов, как сообщало ИА Регнум, напомнил, что спрос на валюту растёт летом, когда люди уезжают за границу в отпуск. Кроме того, он заявил, что для российского рынка некритично, что иностранцы после продажи бизнеса покупают валюту и выводят её за рубеж.
По данным Мосбиржи на 31 июля, курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля. Евро тоже подорожал — до 101,97.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила ослабление курса рубля снижением экспорта при одновременном росте импорта.
Экономист Денис Перепелица заявил, что период ослабления рубля будет зависеть от темпов импортозамещения и возможностей экспортёров получать валютную выручку. По его мнению, серьёзной девальвации рубля не случится, и к осени российская валюта будет торговаться в пределах 90-93 рублей за доллар.