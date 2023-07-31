Москва, 31 июля, 2023, 19:21 — ИА Регнум. К осени 2023 года курс рубля может немного ослабеть, но резкого падения, скорее всего, не случится, считает Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявил 31 июля корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал главной причиной ослабления курса рубля изменение торгового баланса — приток и отток валюты, а не продажу бизнесов иностранцами.

Белянчикова считает, что с Силуановым можно согласиться. Импорт восстанавливается, экспорт за счёт снижения цен на нефть и газ падает, сезонный отток средств за счёт поездок за рубеж растёт.

«Вместе с тем 1 млрд долларов как сумма вывода по счёту капитальных операций также оказывает пусть небольшое, но отрицательное влияние на курс рубля», — подчеркнула она.

По её словам, из того, что может поддержать курс рубля, — взятый Банком России тренд на повышение ключевой ставки. Это призвано сдержать инфляцию и сделать рубль более привлекательным для иностранных инвесторов. Плюсом может быть также рост цен на экспортируемые товары, прежде всего углеводороды, а также заключение экспортных соглашений в рублях, например на сельхозпродукцию и удобрения.

«Курс рубля к осени всё-таки несколько снизится. Но не следует ожидать его существенного падения, особенно при отсутствии внешних шоков неэкономического характера», — подчеркнула она.

В свою очередь Вадим Ковригин, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, также констатировал, что основной причиной ослабления рубля действительно стал торговый баланс. По его словам, российский рынок в последний год стал слишком «тонким» — то есть объёмы торгов стали меньше, и любой, даже небольшой дисбаланс спроса и предложения придаёт рынку волатильности.

«Стали даже говорить о том, что на курсы валют влияют налоговые периоды, о чём раньше никто не думал. Продажа части валютной выручки налогоплательщиками стала двигать рынок из-за уменьшения объёма торгов, — сказал он. — На долгом сроке на курс валюты влияют и продажи бизнеса в России».

По его словам, сейчас нет причин для дальнейшей резкой девальвации рубля. Нефть сильно растёт в цене, и в последующие недели рубль должен стабилизироваться.

«Уверен, что до конца года курс будет в пределах 88-92 рублей за доллар США», — подытожил он.

Ранее Силуанов, как сообщало ИА Регнум, напомнил, что спрос на валюту растёт летом, когда люди уезжают за границу в отпуск. Кроме того, он заявил, что для российского рынка некритично, что иностранцы после продажи бизнеса покупают валюту и выводят её за рубеж.

По данным Мосбиржи на 31 июля, курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля. Евро тоже подорожал — до 101,97.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила ослабление курса рубля снижением экспорта при одновременном росте импорта.

Экономист Денис Перепелица заявил, что период ослабления рубля будет зависеть от темпов импортозамещения и возможностей экспортёров получать валютную выручку. По его мнению, серьёзной девальвации рубля не случится, и к осени российская валюта будет торговаться в пределах 90-93 рублей за доллар.