Москва, 31 июля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Курс рубля недавно ослабел на фоне притоков и оттоков валюты в Россию и из неё. Торговый баланс — основной фактор ослабления рубля, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из неё», — пояснил Силуанов и добавил, что спрос на валюту растёт летом, когда люди уезжают за границу в отпуск.

Говоря о другом факторе влияния на курс рубля, он отметил, что некоторые эксперты связывают ситуацию на валютном рынке с работой подкомиссии министерства. Иностранцы после продажи бизнеса в России покупают валюту и выводят её за рубеж.

Но это некритично для валютного рынка, потому что Минфин договорился с Банком России об объёмах вывода валюты от продажи бизнеса. Этот объём не будет превышать $1 млрд в месяц, сказал Силуанов.

Глава Минфина отметил также, что в минувшем году экспортные цены на углеводороды были высоки, а импорт сократился. Сейчас импорт восстановился, а экспортные цены — ниже прошлогоднего уровня. Особенно это заметно по ценам на газ, которые в прошлом году иногда были в пять раз выше нынешних.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что основной фактор движения курса рубля в июне и июле — снижение экспорта при возросшем импорте. Ещё одним фактором влияния на курс рубля в ЦБ назвали потоки по финансовому счёту.