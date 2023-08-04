Москва, 4 августа, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Курс доллара на Московской бирже 4 августа поднимался до 95 рублей впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на сайте биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, по данным на 11:53 мск, доллар находился на уровне 95 рублей (+0,01%). К 12:11 мск курс доллара немного снизился и зафиксировался на отметке в 94,95 рубля. (-0,04%).

Курс евро на торгах 4 августа вырос на 0,66%, до 103,91 рубля, юань тоже показал рост — на 0,6%, до 13,196 рубля (+1,46%).

Как передавало ИА Регнум, глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал основным фактором ослабления рубля изменение торгового баланса. Курс снижается на фоне притоков и оттоков валюты в Россию и из неё. При этом он усомнился, что ключевую роль здесь сыграла продажа иностранцами их бизнесов.

С этой позицией согласился Вадим Ковригин, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова. По его мнению, российский рынок в последний год стал слишком «тонким» — объёмы торгов стали меньше, и даже небольшой дисбаланс спроса и предложения придаёт рынку волатильности.

Как отметила ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, к осени 2023 года курс рубля может немного ослабеть, но резкого падения, скорее всего, не случится.