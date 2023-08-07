Анкара, 7 августа, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Одной из основных тем возможных очных переговоров в августе президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина станет возобновление черноморской зерновой инициативы. Об этом 7 августа со ссылкой на источники сообщила газета Hürriyet.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган

«Зерновой коридор на первом месте», ― отметил собеседник издания.

Он напомнил, что Эрдоган предложил направлять российское зерно в бедные африканские страны после переработки в пшеницу в Турции.

«Ожидается, что Путин сделает соответствующий жест в рамках зернового коридора», ― указала газета.

По данным Hürriyet, также в ходе планируемых переговоров стороны обсудят торговые отношения между двумя странами, проект Зангезурского коридора, отношения между Турцией, Азербайджаном и Армений, а сирийскую проблематику.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган условились в ближайшее время договориться о личной встрече, определить её площадку и сроки.

Как сообщало ИА Регнум, черноморская инициатива (зерновая сделка) между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года. Россия трижды продлевала срок действия сделки, при этом данные Москве обещания не выполнялись. О приостановке участия России в сделке в Кремле заявили 17 июля.

Путин ранее отмечал, что соглашение не выполняло заявленных гуманитарных целей, а Украина и западные компании лишь зарабатывали на нём. Зерно и удобрения поставлялись не в нуждающиеся страны, а, в подавляющем большинстве, в развитые.

В МИД заявили, что за прошедший год Меморандум Россия ― ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на деле так и не заработал, хотя свою часть сделки, которая касалась вывоза украинского зерна, РФ выполняла.

3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США сделают всё необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из России в том случае, если Москва вернётся к зерновой сделке. При этом в Кремле не готовы верить уверениям, которые звучат из США, о содействии российскому экспорту, если Россия вернётся в зерновую сделку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти в Вашингтоне и других западных столицах перестать лицемерить и лгать по вопросу о черноморской инициативе.

5 августа возможные меры для возобновления действия зерновой сделки в ходе телефонных переговоров обсудили министры иностранных дел Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба. В тот же день переговоры по этой теме Фидан провёл с госсекретарём США Энтони Блинкеным.