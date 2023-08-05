Анкара, 5 августа, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба в ходе телефонных переговоров обсудили возможные меры для возобновления действия «зерновой сделки», передаёт 5 августа ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе беседы обсуждались шаги, которые могут быть предприняты для восстановления черноморской зерновой инициативы», — цитирует агентство своего собеседника.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали вопрос о «зерновой сделке» в ходе телефонного разговора 2 августа. Путин в ходе беседы заявил, что Россия будет готова вернуться к сделке только после того, как все данные ей при заключении этой договорённости обещания будут выполнены.

Позднее, 4 августа, Эрдоган заявил, что Турция и Россия «находятся на одной стороне» в вопросе о зерновой сделке, и отметил, что Турция намерена перерабатывать зерно, поставляемое из России по Чёрному морю, и направлять его в беднейшие страны Африки.

О приостановке действия «зерновой сделки» в Москве заявили 17 июля. Ранее договорённость, достигнутая в июле 2022 года, трижды продлевалась, несмотря на то, что данные России обещания так и не начали выполняться.

Владимир Путин ранее отмечал, что соглашение не выполняло заявленных гуманитарных целей, а Украина и западные компании лишь зарабатывали на нём, поскольку зерно и удобрения поставлялись не в нуждающиеся страны, а, в подавляющем большинстве, в развитые. В МИД России в свою очередь заявляли, что Украина использовала предназначенные для поставок морские коридоры для подготовки терактов.