Москва, 4 августа, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Властям США и других западных стран следует перестать лицемерить и врать по вопросу о зерновой сделке, заявила 4 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новый призыв к России от Госдепартамента США с предложением вернуться к сделке.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщало ИА Регнум ранее, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США готовы сделать всё необходимое для обеспечения экспорта продовольствия и удобрений из России в том случае, если Москва вернётся к участию в зерновой сделке.

«В ответ на заявления Вашингтона и других западных столиц хочется сказать — довольно. Довольно лицемерить, врать и передергивать факты, которые, как известно, вещь упрямая», — цитирует МИД РФ своего официального представителя.

Вопреки словам, которые произносят в западных столицах, зерно с Украины вовсе не шло в беднейшие страны, морской коридор использовался Киевом для подготовки терактов, а данные России при заключении «зерновой сделки» обещания за год так и не начали выполняться, напомнила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Блинкена, заявил, что Россия готова вернуться к «зерновой сделке» лишь после выполнения всех обещаний, которые были даны России ещё при заключении этой договорённости летом 2022 года. Также Песков отметил, что Москва не готова верить Вашингтону на слово.

Черноморская инициатива («зерновая сделка») между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года. Россия трижды продлевала срок действия сделки, при этом данные Москве обещания не выполнялись. О приостановке участия России в сделке в Кремле заявили 17 июля.

Президент России Владимир Путин отмечал, что соглашение не выполняло заявленных гуманитарных целей, а Украина и западные компании лишь зарабатывали на нём. Зерно и удобрения поставлялись не в нуждающиеся страны, а, в подавляющем большинстве, в развитые, Запад же не только не помогал в организации поставок в беднейшие страны, но и мешает России их осуществлять, указывал президент.