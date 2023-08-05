Анкара, 5 августа, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, сообщил 5 августа источник ТАСС в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ходе переговоров были затронуты события на Южном Кавказе и процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, обсуждались возобновление зерновой сделки, безопасность Чёрного моря и расширение НАТО.

Также 5 августа сообщалось, что Фидан провёл телефонные переговоры и с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которых министры обсудили «возможные меры» для возобновления действия зерновой сделки.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали вопрос о «зерновой сделке» в ходе телефонного разговора 2 августа. Путин в ходе беседы заявил, что Россия будет готова вернуться к сделке только после того, как все данные ей при заключении этой договорённости обещания будут выполнены.

Позднее, 4 августа, Эрдоган заявил, что Турция и Россия «находятся на одной стороне» в вопросе о зерновой сделке, и отметил, что Турция намерена перерабатывать зерно, поставляемое из России по Чёрному морю, и направлять его в беднейшие страны Африки.