Москва, 2 августа, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган условились в ближайшее время договориться о личной встрече, определить её площадку и срок, заявил 2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган приглашает Путина посетить Турцию, но встреча может состояться и в России, сказал Песков журналистам во время посещения форума «Территория смыслов».

«Президент на ночной пресс-конференции в Санкт-Петербурге говорил, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее 2 августа после телефонных переговоров Путина и Эрдогана в канцелярии турецкого лидера заявили, что президенты договорились о визите главы российского государства в Турцию.

В Кремле, в свою очередь, по итогам переговоров сообщили, что президенты договорились о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки их «возможной» встречи.

25 июля помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил журналистам, что Владимир Путин обещал Эрдогану посетить Турцию и планирует это сделать, но дата визита ещё не назначена.

Путин, в свою очередь, 29 июля отмечал, что он и Эрдоган намерены договориться о личной встрече, которая может пройти как в Турции, так и в России, в ближайшее время.