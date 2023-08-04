Москва, 4 августа, 2023, 10:01 — ИА Регнум. В Кремле не готовы верить уверениям, которые звучат из США, о содействии российскому экспорту, если Россия вернётся в зерновую сделку. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На слово — нет», — приводит РИА Новости слова Пескова, ответившего на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке. Отмечалось, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия продолжит поставлять продовольствие и удобрения в страны Африки, несмотря на санкции.

Черноморская, или зерновая сделка, между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов через Чёрное море действовала с 22 июля 2022 года. Россия продлевала зерновую сделку трижды.

В МИД России сообщили, что Украина использовала морские коридоры, предназначенные для зерновой сделки, чтобы совершать теракты и диверсии. Их проводили как против военных, так и против гражданских российских объектов.

3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США сделают всё необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из России в том случае, если Москва вернётся к зерновой сделке.